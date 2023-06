Baroque Race, arrivano già grandi nomi

Non si è ancora spenta l’eco del grande successo della Jazz Run che Vittoria torna a ospitare un grande evento di corsa su strada. Il prossimo 2 luglio è infatti in programma la 15esima edizione della Baroque Race, la popolare corsa che sancisce l’intesa e la collaborazione tra ASD No al Doping Ragusa e Albani O.P. di Vittoria, azienda leader nella produzione di prodotti orticoli del presidente Salvatore Albani, valorizzando ancor più “intesa secondo natura” tra sport ed un sano stile di vita.

L’importanza della gara è testimoniata dalle adesioni che già sono arrivate in gran numero e fra loro ci sono anche nomi di prestigio, quali Lorenzo Lotti, vincitore della scorsa Maratona di Ragusa, che ha confermato la sua partecipazione all’evento, siglato dal Memorial Giorgio Buscema che ricorda la scomparsa del giornalista de La Sicilia che tanto credeva in questo evento sportivo che collega tre città Patrimonio dell’Umanità: Ragusa, Modica e Scicli.

La gara principale misura 24 km e rappresenta un ottimo test estivo per misurare la propria forma e programmare la seconda parte di stagione. Al fianco della gara più lunga è prevista anche quest’anno, con partenza da Modica, la Baroque Sprint 10K, su 10,2 km, che vedrà impegnati sia atleti che camminatori che taglieranno il traguardo nella città di Scicli.

La corsa podistica, sotto l’egida dell’Uisp Comitato territoriale Iblei di Tonino Siciliano e valida quale ottava prova Fidal valida per il Grand Prix degli Iblei, prenderà il via alle ore 7:00 da Piazza Pola a Ragusa Ibla mentre da Corso Umberto a Modica, alle ore 8:15 scatterà la Baroque Sprint 10K. Le iscrizioni fino al prossimo 18 giugno ammontano a 20 euro per la gara lunga e a 12 euro per la 10 km. Chiaramente, considerando il fascino e la storia di luoghi come Ragusa con il bellissimo teatro architettonico di Ragusa Ibla e di Modica e Scicli si comprende bene come l’occasione della Baroque Race sia ideale per entrare nel cuore del Barocco siciliano, qualcosa di realmente unico.

