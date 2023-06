S.Tropèz, la “giustizia iblea” ai quarti della Mundiavocat

A Saint Tropez in Francia è in corso il “Nations Cup Mundiavocat”, torneo internazionale di calcio riservato agli avvocati, notai e magistrati di tutto il mondo. L’Italia è rappresentata per la categoria master (over 35) da “Giustizia Iblea”, squadra formata da avvocati e magistrati di Ragusa, con innesto di alcuni avvocati di Pescara e Perugia. La compagine iblea è approdata ai quarti di finale e stasera 9 giugno incontra il Messico. Nel girone di qualificazione la “giustizia iblea” ha battuto l’Iran per 2 a 1, pareggiato con la Polonia e battuto per 2 a 0 la Cina (con reti dell’avvocato Piero Armenia e del giudice Carlo Di Cataldo). Stasera la sfida con la squadra messicana nel campo di Ramatuelle, mentre in contemporanea a Saint Tropez si terrà la partita fra Israele e Turchia. La squadra “giustizia iblea” è allenata dal magistrato Fabrizio Cingolani, recentemente trasferitosi da Ragusa a Pescara, ed ha come capitano l’avvocato modicano Pietro Armenia.

Salva