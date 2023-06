Romeo & Juliet: in scena il Liceo Classico di Modica

La più grande storia d’amore di tutti i tempi torna a Modica grazie alla regia del Prof. Uccio Di Maggio e all’interpretazione degli alunni del IV ginnasio del Liceo Classico Campailla – Galilei. Romeo & Giulietta, a oltre 400 anni da quando fu scritta da William Shakespeare, sarà interpretata da 12 giovanissimi attori che fanno parte del progetto speciale “Liceo Classico Cambridge” un progetto che arricchisce lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica con un’educazione bilingue (CLIL) grazie ad un’accurata integrazione dei programmi previsti dal curricolo nazionale e di quelli proposti dal percorso Internazionale Cambridge. Coordinatrice del corso è la professoressa Patrizia Roccaro. Lo spettacolo è in programma sabato 17 giugno alle 19:30 presso la sede del Liceo Scientifico in Piazzale Baden Powell. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati per cui è necessaria la prenotazione chiamando il numero 3714521564. “La scelta di Romeo and juliet – dichiara il regista – è stata da me ritenuta congeniale vista l’età dei ragazzi del laboratorio, intorno ai 14 anni ovvero la stessa età dei protagonisti dell’opera. Essa è l’archetipo della tragedia del dolore innocente, un exemplum moraleggiante con finalità di didattica rivolta ai giovani”.

