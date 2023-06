Perù. Scosse magnitudo 5.4-4.7 nell’anello di fuoco del Pacifico

di g.r.

Il Centro Sismologico Nazionale del Perù informa che si sono verificati due terremoti di magnitudo 5.4 e 4.7 nella zona costiera di Chala, nella regione di Arequipa, nel sud del Paese sudamericano. La prima scossa alle 17:52 (ora locale), con epicentro 53 chilometri a sud di Chala; mentre la seconda si è verificata alle 18:08 (ora locale), con epicentro a 51 chilometri a sud di Chala. I rapporti del Centro nazionale per le operazioni di emergenza (COEN) indicano che entrambi i movimenti tellurici sono stati avvertiti dai residenti, ma finora non sono stati segnalati gravi danni, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione. Entrambi i terremoti si sono verificati due giorni dopo che il ministero dell’Ambiente peruviano aveva riferito della riattivazione della faglia di Colihuire-Huatajcucho ad Arequipa che aveva fatto registrare più di cento piccole scosse di assestamento per tre giorni consecutivi. L’Agenzia Pubblica incaricata della Gestione Reattiva del Rischio di Disastri (Indeci) ricorda ai peruviani di avere pronto a portata di mano uno zaino in caso di emergenze. La posizione geografica del Perù compresa nell’area del cosiddetto “Anello di fuoco del Pacifico” è talmente intensa da generare l’85 per cento dell’attività sismica mondiale.

