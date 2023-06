Modica. Al via celebrazioni del patrono San Pietro apostolo

Inizia oggi la festa di San Pietro apostolo a Modica. Il patrono della città della Contea sarà celebrato con la processione esterna in programma giovedì 29 giugno. Ma sono numerose altre le iniziative in calendario. A cominciare dalle messe di quartiere. La prima si terrà oggi alle 19 in via Castello. Domani, invece, alle 19, ci sarà la celebrazione del sacramento della Prima confessione mentre domenica alle 10,30 è in programma la celebrazione eucaristica con il sacramento della Prima comunione, alle 19 la concelebrazione vicariale per la solennità del Corpus domini e alle 20 la processione con il Santissimo Sacramento lungo il corso Umberto. “Ci ritroviamo a vivere, ancora una volta – sottolinea nel messaggio ai fedeli il parroco di San Pietro, il sacerdote Giuseppe Stella – la solennità del beato apostolo San Pietro e questo ci dà la possibilità di rafforzare i vincoli di comunione e di fraternità che ci legano gli uni agli altri e al tempo stesso la festa ci dà l’occasione di rinsaldare il nostro legame di amore con il Signore Gesù che Pietro ha riconosciuto come “il Cristo, il figlio del Dio vivente”. La nostra città, di cui Pietro è celeste patrono, ha bisogno di ritrovare e rafforzare le proprie radici cristiane, la comunione e la fraternità tra tutti noi, la capacità di accoglienza reciproca e la creatività nel compiere il bene”. A sostenere la comunicazione esterna dei festeggiamenti è Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti unitamente a Confcommercio sezionale Modica con il presidente Emanuele Iemmolo.

