6 film sul tennis da vedere per appassionati di cinema e sport

Lo sport e il cinema hanno costituito un binomio indissolubile sin dalla metà del XX secolo, quando entrambi i mondi iniziarono a conoscere l’approvazione di un pubblico sempre più vasto. Sono tantissime le pellicole che raccontano le scommesse tennis più incredibili ma anche la storia degli atleti più forti, dalle sorelle Williams ai grandi Borg e McEnroe, passando per i capolavori di Woody Allen che usa il tennis come metafora della vita.

Ecco 6 film da non perdere assolutamente sia per gli amanti di questo sport che per i cinefili.

Una famiglia vincente – King Richard

Le sorelle Williams hanno dominato il ranking WTA del tennis e una pellicola sulla loro vita (dentro e fuori dal campo) era un obbligo morale per la cultura sportiva.

La storia narrata è quella di Richard Williams, padre delle due tenniste, interpretato da Willy Smith che ha anche vinto un Oscar, nella famosissima premiazione dello schiaffo a Chris Rock. Il successo delle sorelle Williams non è avvenuto per caso, infatti Richard aveva preparato un piano dettagliato per crescere i propri figli come i migliori tennisti. Una trama incredibile e densa di emozioni, particolarmente fedele alla realtà, in uno dei più grandi capolavori del cinema dedicati al tennis.

Borg McEnroe

Dopo quella fra Djokovic e Nadal, la rivalità fra Borg e McEnroe è sicuramente la più spettacolare, anche perché è andata in scena in un periodo diverso, fra il 1978 e il 1981. Il film si concentra principalmente sulla sfida che vide protagonisti i due assi del tennis a Wimbledon 1980, Sverrir Gudnason interpreta Borg e Shia LeBeout interpreta McEnroe.

Match Point

Pellicola di Woody Allen con Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson in cui il tennis è una metafora dei vari aspetti della vita, come la morale, la lussuria, il denaro e l’avidità, ma soprattutto l’amore. Come in ogni pellicola di Allen che si rispetti, questo film mette in scena tematiche sempre attuali e ha ottenuto anche numerosi consensi dalla critica, con il 76% delle recensioni positive negli Stati Uniti.

Wimbledon

Ecco la fantastica storia di Goran Ivanisevic, atleta croato che ha vinto il torneo di Wimbledon nel 2001 partecipando come underdog grazie alla wild card, che consente di entrare a far parte del tabellone anche i tennisti che non hanno superato le fasi di qualificazione, semplicemente come ospiti. Ma Ivanisevic arrivò fino in fondo e in questa storia è rappresentata dal protagonista Peter Colt, che vive la stessa situazione del tennista croato.

Anche se non sarà il favorito nelle scommesse sul tennis, Colt vincerà stracciando tutti i pronostici e battendo anche chi aveva scommesso contro di lui, fra cui suo fratello e tantissimi altri.

La Battaglia dei Sessi

Pellicola elettrizzante che riprende una delle più grandi sfide di tennis mai andate in scena, quella fra il campione Bobby Riggs e la campionessa Billie Jean King, match disputato il 20 settembre del 1973.

Questa partita diventò una delle manifestazioni più seguite di tutti i tempi con oltre 90 milioni di telespettatori, dietro la rivalità fra il tennista e la tennista c’è tutto il sapore della battaglia sessuale incentrata sulla rivoluzione femminista nella fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta.

Partita a tennis

Chiudiamo con un vero capolavoro della Walt Disney del 1949, un cortometraggio animato particolarmente divertente dove durante una partita di tennis, un giardiniere maldestro continua a intralciare gli atleti.

Questo piccolo capolavoro è conosciuto anche con il titolo “La racchetta da tennis” ed è contenuto nel DVD Pippo – la collezione Completa (Pippo Olimpionico).

