Torneo di tennis per over 60 a Marina di Ragusa

Il mese di giugno prossimo, a Marina di Ragusa, sarà dedicato al tennis per gli over 60. Infatti, con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute, è stato organizzato un torneo di tennis al quale possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

L’iniziativa, che si svolgerà presso il villaggio dei Gesuiti a Marina di Ragusa, è realizzata in collaborazione con il Comitato di Ragusa del Centro Sportivo Italiano.

I partecipanti dovranno produrre all’atto dell’iscrizione un certificato medico per sport non agonistico

