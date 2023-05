Modica, incontro dei Comandanti di Polizia Locale e Provinciale

Si sono ritrovati a Modica i comandanti della Polizia Locale e della Polizia Provinciale di Ragusa.Un incontro per consolidare i rapporti e approfondire la conoscenza, considerato che in quasi tutti i Comuni della provincia si sono registrati cambiamenti per via dei pensionamenti o di assegnazione ad altri settori.

Presenti il Comandante della Polizia Provinciale Raffaele Falconieri, della “Locale” di Ragusa, Maurizio Cannavò, di Vittoria, Gianpaolo Monaca, di Modica, Rosario Cannizzaro, di Scicli, Maria Rosa Portelli, di Comiso, Salvatore Giardina, di Chiaramonte Gulfi, Alessio Catalfano, di Ispica, Filippo Pancrazi, di Acate, Simona Caldararo (insediatasi da poche settimane). Presente anche l’ex comandante di Santa Croce Camerina, Maria La Rosa, mentre erano assenti i comandanti di Monterosso Almo e Giarratana, Palmina Paravizzini, e Joseph Di Dio, di Santa Croce Camerina.

L’incontro è servito per un confronto sulle varie tematiche legate alla polizia locale e in particolare sulla forte carenza di personale che attanaglia tutti i Corpi.