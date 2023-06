Ecuador. El Niño flagella la costa e il Governo corre ai ripari

Il Comitato nazionale per le operazioni di emergenza (COE) dell’Ecuador, guidato dal presidente Guillermo Lasso, ha deciso di mantenere attiva l’emergenza in risposta all’incidenza del fenomeno El Niño, previsto molto attivo anche per i prossimi mesi. L’ente governativo ha presentato una serie di misure per fronteggiare le forti piogge, gli allagamenti e l’emergenza della popolazione, dopo le feroci critiche piovute sul Governo per la mancanza di una strategia per mitigare gli effetti dell’evento idrometeorologico. Il Segretariato per le Comunicazioni della Presidenza ecuadoriana ha evidenziato che tutti i ministeri dovranno presentare un programma per l’esecuzione dei lavori di dragaggio e pulizia degli alvei entro il prossimo 16 giugno. Inoltre, è stata segnalata la necessità di attuare una campagna di informazione rivolta ai cittadini, mentre la Farnesina predisporrà un piano di aiuti inteso a richiedere il sostegno internazionale. Queste misure si collocano nel bel mezzo della tragedia affrontata in questi giorni in quattro cantoni della provincia costiera di Esmeraldas, dove forti piogge hanno causato, secondo la comunicazione del Segretariato Generale della Comunicazione della Presidenza dell’Ecuador, segnalazioni preliminari di 14.186 persone colpite dai nubifragi, corrispondenti a 3.465 famiglie e circa 3000 case allagate. È emerso anche che questi procedimenti cercano di superare le critiche rivolte allo sprovveduto e insulso Ministro dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, César Rohon, che ha sottolineato in un’intervista “che gli ecuadoriani dovrebbero chiedere a Dio di non far piovere così tanto, invece di chiedere di presentare proposte per affrontare per tempo gli eventi”.

