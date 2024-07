Antenne 5G a Modica. Incontro in Municipio

Incontro interlocutorio al Comune di Modica tra l’amministrazione comunale e i referenti dei comitati cittadini di quartiere con il supporto di Assoutenti della provincia di Ragusa, per fare il punto della situazione in ordine al realizzando Piano di regolamentazione delle antenne 5G nel territorio comunale, anche alla luce dei recenti sviluppi nel corrente giudizio pendente presso il TAR di Catania incardinato dalla società installatrice contro il Comune.

L’avv. Rosario Nigro, tra i portavoce dei comitati cittadini dichiara: “Abbiamo ribadito all’amministrazione la preoccupazione dei cittadini e la nostra contrarietà nei confronti dei siti prescelti per le installazioni, altresì, abbiamo potuto constatare il buon lavoro di sinergia svolto in questi mesi tra l’amministrazione ed i tecnici che lavorano alla realizzazione del regolamento specifico, che però, nonostante il tempo trascorso, non è ancora arrivato all’approvazione definitiva, stante i ritardi che da parte di Enti esterni al Comune. Chiediamo, quindi, al Sindaco di accelerare il percorso per la definizione del Piano di regolamentazione antenne, in modo da trovare al più presto una soluzione concertativa equilibrata che tenga conto degli interessi di tutte le parti in gioco e che dia ascolto alle legittime istanze dei cittadini”.

