Vittoria. Vittima di incidente, colpito all’uscita dal P.S. col calcio di pistola

La polizia sta cercando di fare luce sui risvolti di un incidente avvenuto stanotte intorno alle 1.30 a Vittoria. Protagoniste una Fiat Punto e un’Alfa 147 scontratesi in via Cavalieri di Vittorio Veneto. A seguito dell’incidente, il conducente della Fiat è stato portato al pronto soccorso per essere medicato. All’uscita, questa mattina, ad aspettarlo c’era un uomo che lo ha colpito al capo con il calcio di una pistola, procurandogli una profonda ferita. L’aggressore è poi fuggito. La polizia ha anche messo sotto sequestro l’Alfa 147 coinvolta nell’incidente.

Salva