Scimonello: “Il Comune di Scicli rinnovi convenzione con l’ESA”

Il Comune di Scicli provveda a rinnovare la convenzione con l’ESA (Ente Sviluppo Agricolo) per dare il via ad interventi di diserbamento, pulizia dei bordi stradali nelle vie periferiche e dei canali delle acque bianche, su tutto il territorio comunale. A lanciare l’appello è l’ex assessore alle Manutenzioni del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, da sempre impegnato per favorire la collaborazione fra i due Enti, al fine di garantire interventi manutentivi in città e nelle borgate.

“ Ogni anno in primavera – dichiara Guglielmo Scimonello – il territorio comunale necessita di interventi che riguardano soprattutto la viabilità in particolar modo l’accesso ai terreni e le vie di fuga, pulizia degli arenili, pulitura dei canali di scolo, risagomatura degli alvei torrentizi, senza dimenticare gli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico (liberare le vie di accesso dai cumuli di sabbia formatisi durante l’inverno a ridosso delle case). Necessari anche il taglio dell’erba, soprattutto quelle infestanti e la manutenzione del verde pubblico non solo per il decoro della città ma anche per prevenire incendi.

Il Comune di Scicli – continua Scimonello – non dispone di mezzi e personale da impiegare per interventi di manutenzione sulla viabilità rurale, sugli arenili e sul verde pubblico. Dopo gli ottimi risultati ottenuti negli anni passati – ribadisce l’ex Assessore Scimonello – è assolutamente prioritario sottoscrivere un protocollo d’intesa tra il Comune di Scicli e l’ESA, per garantire interventi manutentivi su tutto il territorio con particolare riferimento alle borgate marinare… ed offrire ai cittadini ed ai turisti, in prossimità della stagione estiva, una città pulita con spiagge belle e accoglienti. La convenzione – termina Guglielmo Scimonello – prevede per il Comune di Scicli solo il costo del carburante per i mezzi utilizzati.”



Guglielmo Scimonello

Salva