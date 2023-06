Ragusa, furto sacrilego nella chiesa di San Luigi. Rubate ostie

Furto sacrilego nella notte, nella chiesa di San Luigi Gonzaga di Ragusa, nel quartiere Pianetti. Ignoti hanno rubato l’eucarestia, l’ostia consacrata. I ladri avrebbero forzato la porta posteriore della chiesa e poi ancora il tabernacolo, portando via la teca con l’ostia e un’altra teca più piccola.

Il parroco, don Luca Tuttobene, è amareggiato nel racconto dei fatti e definisce l’accaduto «un brutto episodio». Ed è sicuramente una ferita molto grave per la comunità religiosa ragusana, che giovedì prossimo si riunirà in preghiera in riparazione a quanto accaduto. «È la prima volta che accade un episodio del genere – ha spiegato il sacerdote –. Non sappiamo se dietro a questo gesto si nasconda un qualcosa di esoterico o se i ladri volessero portar via solo qualche oggetto prezioso, che però conteneva le ostie consacrate». La chiesa era stata chiusa giovedì sera intorno alle 23 e ieri, non essendoci nessuna funzione religiosa in programma, era rimasta chiusa. Stanotte, il furto forzando l’ingresso posteriore.

