Sparatoria a Scicli. 2 persone ferite rifugiate dai carabinieri

Sparatoria a scicli, al momento non si conoscono i dettagli ma secondo le prime informazioni pare che durante una lite due persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco. Tutto è avvenuto intorno a mezzogiorno. I due feriti hanno raggiunto in auto la Tenenza dei carabinieri per essere protette. È scattato subito l’allarme; davanti al presidio di Via Ignazio Emmolo sono arrivate diverse pattuglie dalla Compagnia di Modica. Sul posto il 118 per prestare i primi soccorsi. Pare che le ferite riportate dai due siano lievi.

Secondo indiscrezioni, un uomo, armato di pistola a pallini da caccia, avrebbe sparato al volto di un imprenditore di Scicli, M.C. 57enne, titolare di una casa di riposo in contrada San Marco, e al figlio di questi, G.C, 30enne, noto sportivo appassionato di arti marziali,

