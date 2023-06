Tartaruga Caretta Caretta sceglie Marina di Modica per nidificare

Ancora una volta le tartarughe Caretta Caretta hanno scelto la spiaggia di Marina di Modica per deporre le proprie uova.

Questa specie di tartaruga per depositare le loro uova seleziona solo luoghi puliti e tranquilli. Questo è un buon segnale per il nostro territorio.

La tartaruga caretta caretta è una specie di tartaruga marina che vive nelle acque temperate e tropicali di tutto il mondo. Questa specie è particolarmente nota per il suo comportamento di nidificazione, durante il quale depone le uova sulla spiaggia.

La spiaggia di Marina di Modica è stata recentemente testimone di un ritorno della nidificazione della tartaruga caretta caretta. Questo evento è molto importante per la conservazione della specie, poiché le uova deposte sulla spiaggia sono vulnerabili agli attacchi di predatori come i gabbiani e i cani randagi, ma anche alle maree e alle tempeste. Per questo motivo, molte organizzazioni e associazioni si impegnano nella protezione delle tartarughe e delle loro uova, monitorando le spiagge e sensibilizzando la popolazione locale sulla necessità di proteggere questi animali.

