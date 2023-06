Il coach modicano Scavino approda al Catania Volley

Il coach modicano, Corrado Scavino, approda al Catania Volley Grande conoscitore della pallavolo nostrana, storico tecnico d’eccellenza alla guida di innumerevoli squadre di B1 e noto per gli scudetti giovanili sfiorati a Modica è già riferimento della Federazione Italiana Pallavolo per il sud. Coach Scavino, mix esplosivo di entusiasmo, correttezza, serietà e competenza è il nuovo General Manager della società Rossazzurra, con delega all’organizzazione e scelte tecniche e di mercato dalle giovanili alla prima squadra. Il guru della pallavolo siciliana smette i panni di allenatore per indossare quelli di dirigente, andando a ricoprire un ruolo apicale. Il nuovo direttore è già all’opera da qualche settimana per allestire la formazione di B1, dopo aver ingaggiato il nuovo tecnico che verrà annunciato a breve,

“Sono felicissimo di intraprendere questa nuova avventura che mi ha regalato un nuovo entusiasmo e una motivazione che non provavo da tempo e ringrazio la dirigenza per avermi regalato questa fantastica opportunità – racconta Scavino -. Stiamo lavorando h24 per far si che tutto funzioni al meglio.

Ho la fortuna di condividere programmazione ed obbiettivi con un team di professionisti seri, che non lasciano niente al caso. Ritrovare inoltre in questo bellissimo contesto Valeria Di Leo, mia storica giocatrice, oggi dirigente al mio fianco e tutor delle piccole che vivono in casetta mi rende ancora più felice e sereno per la cura e l’attenzione meravigliosa che dedica loro ogni momento della giornata. Un ringraziamento speciale vorrei dedicarlo ai miei colleghi, agli amici di una vita, ai dirigenti , i procuratori e alle società sportive per la stima, la fiducia, l’amicizia e la grande disponibilità che sto riscontrando in ogni occasione. Grazie, grazie di cuore!”