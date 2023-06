Azione Modica: “Congratulazioni alla nuova sindaca”. Riceviamo

A nome di Azione vogliamo esprimere le nostre congratulazioni al nuovo Sindaco di Modica e augurarle buon lavoro. Maria Monisteri ha stravinto con un largo consenso, superando anche Ignazio Abbate sia nella prima che nella seconda elezione; un grande risultato che gli consente da un lato di governare avendo in consiglio una maggioranza larghissima (21 consiglieri su 24e dall’altra ) , ma anche una grande responsabilità.

Al di là delle doverose congratulazioni al nuovo sindaco , pensiamo sia doverosa una analisi, con umiltà e lucidità, perché ci sono momenti in cui si alzano i toni dello scontro politico e poi ci sono i momenti del silenzio. I momenti in cui con umiltà si individuano e analizzano gli errori fatti e si lavora per determinare nuovi percorsi e nuove soluzioni.

La nostra lista civica, organizzata fra l’altro all’ultimo momento e fra le tante difficoltà ambientali, ha preso quasi il 3% e quindi nessun consigliere. Ese questo da un lato questo può essere letto come un dato negativo,dall’altro lato invece per noi ottimisticamente è una base da cui partire. Ripartire dal coraggio e dall’impegno dei nostri candidati che hanno fatto il possibile in un contesto non certo favorevole.

Detto questo e coerentemente con quello che abbiamo sostenuto sin dall’inizio di questa esperienza, il nostro obiettivo come gruppo e come AZIONE è e rimane, la costituzione di una classe dirigente che guarda al territorio, che pensa, che elabora, che si confronta e che propone. Troppo poco tempo c’è stato per far sì che questo nostro messaggio passasse e attecchisse fra gli elettori.

Ecco perché non ci fermeremo e anzi ripartiremo proprio da questo 3%di Modica facendo sì che diventi un punto di partenza e una sfida per migliorare i consensi e fare proposte credibili.

