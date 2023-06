Monterosso Almo. Fondo di sostegno ai Comuni marginali

È stato pubblicato oggi un Avviso Pubblico per l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021. Al comune di Monterosso Almo è stata assegnata la somma di euro 55.854,26 per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero che intraprendano nuove attività’ economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese. Con “nuove attività economiche” si intendono le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso e le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituitee iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione dell’Avviso. Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ateco. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I fondi possono essere usati per: impianti, macchinari, attrezzature, opere murarie ed impiantistiche , programmi informatici, polizze assicurative e servizi di consulenza.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 23:59 del giorno 15/06/2023 tramite Pec a: protocollo@pec.comune.monteros so-almo.rg.it

avente ad oggetto: “Bando per l’assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2021

