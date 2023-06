Gran Baliato Sicilia. Celebrata festa Sant’Agostino di Canterbury

Lo scorso 27 maggio si è celebrata la festa di Sant’Agostino di Canterbury, venerato come santo sia dai cattolici che dagli anglicani. Pubblichiamo, a tal proposito, la seguente riflessione, carica di afflato ecumenico, del Prefetto Apostolico dell’Unione Anglicana, il Molto Reverendo Vescovo Kevin Donlon, ECLJ, membro del Gran Baliato di Sicilia.

Agostino si trovò inviato a svolgere il suo ministero in un periodo di divisione e di avversità. Al suo arrivo, lui e il suo gruppo di missionari erano decisamente impopolari. Erano emarginati e in difficoltà. Molto scoraggiato, ricevette questa lettera da Papa Gregorio.

“Da Gregorio, servo dei servi di Dio, ad Agostino e ai compagni di servizio di nostro Signore. Poiché è meglio non iniziare un’opera buona che pensare di abbandonarla una volta iniziata, voi, figli miei diletti, dovete portare a termine con diligenza l’opera buona che, con l’aiuto del Signore, avete intrapreso. Non lasciatevi quindi scoraggiare dalla fatica del viaggio o dalle lingue degli uomini, ma con tutto l’impegno e sotto la guida di Dio portate a termine ciò che avete iniziato, sapendo che a una grande fatica segue la gloria più grande di una ricompensa eterna”.

Così Sant’Agostino raddoppiò i suoi propositi e si mise in cammino attraverso la Britannia meridionale. Trovò gallicani, celti, romani. sassoni, ecc. che praticavano la fede, ma in sovrapposizione e in alcuni casi in contrasto tra loro.

Ciò che impariamo è che nei primi tempi, la nostra Anglicanae Ecclesiae, la nostra eredità era via media, cioè trovare percorsi di unità con coloro che abbracciano la fede storica.

Ancora le parole di Gregorio ad Agostino…….. “Se hai trovato qualcosa che possa essere più gradito a Dio Onnipotente, sia nella Chiesa romana, sia in Gallia, sia in qualsiasi altro luogo, ciò che voglio che tu faccia è di fare un’accurata selezione tra di essi, e di riunirli…”

Preghiamo affinché noi dell’Unione anglicana lavoriamo per l’unità anche in mezzo a coloro che cercano di criticarci e di lavorare contro i nostri sforzi.

Preghiamo…. Dio Padre Onnipotente, ci hai dato in Sant’Agostino di Canterbury un grande testimone della fede cristiana, concedi per sua intercessione una rinnovata unità cristiana tra gli uomini di tutte le comunità cristiane ed in modo particolare benedici le relazioni tra i vari gruppi anglicani e gli altri membri della Chiesa cattolica. Concedi questo per il nostro unico Signore, Gesù Cristo. Amen.

