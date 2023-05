Gli extracomunitari violenti a Scoglitti. Scattano provvedimenti

Erano irregolari sul territorio i due extracomunitari, fermati nei giorni scorsi dai carabinieri dopo avere devastato un tabacchi e alcune auto in sosta a Scoglitti.

Per uno di loro, i il Questore di Ragusa ha proposto al Prefetto l’adozione del decreto di espulsione che è stato eseguito con l’accompagnamento e trattenimento presso il Centro per Rimpatri di Caltanissetta.

L’altro extracomunitario, dopo il rigetto della sua domanda di protezione internazionale, è stato condotto presso lo stesso C.P.R. dove sono in corso le procedure per l’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale.

Salva