Il nuovo wine resort Principi di Butera – Sicilia

L’estate è ormai alle porte, finalmente il sole sembra fare capolino invogliando il desiderio di evasione e di relax. Il patrimonio enogastronomico italiano è così ricco di esperienze tra le più variegate per scoprire luoghi magici facendosi letteralmente rapire dal paesaggio. Le sette Tenute del Gruppo Zonin1821 valorizzano al meglio tutti i fattori caratterizzanti del made in Italy grazie ad un ricco calendario di appuntamenti in continuo aggiornamento da Nord a Sud dell’Italia.

Viaggio che dopo aver attraversato la Penisola si conclude nelle tenute iconiche del Gruppo con Principi di Butera, situata nella Sicilia più austera e profonda, un’oasi di rara bellezza, dimora dei grandi autoctoni della regione e terra d’elezione del Nero d’Avola.

Il calendario degli appuntamenti Summer Evenets 2023

Sparkling Aperitif

6 luglio

20 luglio

24 agosto

31 agosto

Lo Sparkling Aperitif animerà le serate del giovedì, tra natura e relax. L’occasione ideale per degustare un calice di Neroluce, spumante Nero d’Avola vinificato in bianco abbinato a un tagliere di salumi e formaggi. A partire dalle ore 18.00 ci sarà anche la possibilità di abbinare il tour in cantina.

La Tenuta Principi di Butera offre esperienze di degustazione che spaziano da quelle classiche sino agli approfondimenti con l’enologo della casa e alle cooking class.

Infine il nuovo Wine Resort della Tenuta completa l’offerta di ospitalità ed enoturistica di Principi di Butera. Le suite si affacciano sui vigneti, così come la piscina e gli spazi riservati ed esclusivi che permettono di vivere un’esperienza sensoriale completa. Situato in una posizione strategica per godere il meglio della Sicilia meridionale, il Wine Resort di Principi di Butera si candida a diventare l’oasi perfetta per chi vuole trascorrere alcuni giorni visitando la Valle dei Templi, Licata, Piazza Armerina, Caltagirone e Ragusa.

Principi di Butera si trova, in Sicilia in provincia di Caltanissetta, nel territorio della DOC “Riesi”: la dimora dei grandi autoctoni di Sicilia e terra d’elezione del Nero d’Avola. La proprietà, che si estende nelle antiche terre del Feudo Deliella e comprende 320 ettari di terra, di cui oltre 170 vitati, e si colloca lungo l’asse che collega due dei sette siti siciliani dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: la Valle dei Templi di Agrigento e la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina.

Quest’area, nota per la produzione di grandi e prestigiosi vini rossi, è caratterizzata da un clima caldo e arido che ottimizza lo sviluppo e la perfetta maturazione delle uve, dalla brezza marina che infonde il suo influsso benefico sui vigneti ed infine dalla luce calda e forte, tipica della zona sud dell’isola.

Per informazioni e prenotazione:

Tenuta Principi di Butera | Tel. 0934-347726

