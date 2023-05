Modica. Ritmo e movimento giovedì 1 giugno con la Drums Together

Il titolo del prossimo concerto della stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, “Rhythm and rites woodoo”, preanuncia già atmosfere tribali e sound coinvolgenti capaci di far vibrare il pubblico. Giovedì 1 giugno alle ore 21, il prestigioso Teatro modicano diventerà il palcoscenico dei giovani talenti della Drums Together – Percussion Ensemble del Liceo Musicale Statale “G. Verga” di Modica, che saranno i protagonisti di un evento carico di vivaci suggestioni. L’essenza del concerto risiede nell’incontro tra la potenza del ritmo e l’influenza dei venti africani e del mondo intero. Questo connubio darà vita a meravigliose melodie contemporanee, in cui si fonderà un’altra forma d’arte associata: la danza. Sarà un viaggio che porterà il pubblico in giro per il mondo, alla scoperta dell’universo percussivo, attraverso una coinvolgente performance capace di esplorare nuovi orizzonti compositivi. La serata sarà caratterizzata da un programma musicale ricco e variegato, in cui il ritmo saprà miscelare la tradizione africana con il gusto melodico europeo. Attraverso i brani di Linder, Kopetzki, Menke, Lacombles e Zequinha Abreu, i giovani musicisti della Drums Together – Percussion Ensemble sapranno trasmettere al pubblico tutta la loro passione e il loro talento. Ma non solo musica: le coreografie del Liceo Coreutico “G. Verga” di Modica arricchiranno ulteriormente lo spettacolo, unendo il potere del ritmo alla bellezza della danza. L’energia contagiosa dei giovani ballerini si fonderà con le percussioni, creando una sinergia unica che coinvolgerà gli spettatori in un’esperienza multisensoriale. “Siamo sempre molto contenti di ospitare i giovani talenti dell’Istituto d’Istruzione “G. Verga” di Modica – commenta il sovrintendente della Fondazione Garibaldi, Tonino Cannata – Un’eccellenza iblea che anche con i vari progetti extracurriculari riesce a dare una formazione completa ai ragazzi. I bravissimi talenti che saliranno sul palco del nostro Teatro giovedì, si esibiranno con una straordinaria performance che coniuga cultura, tradizione e innovazione in una sinfonia di suoni e movimenti che appassionerà il pubblico”. La Drums Together – Percussion Ensemble nasce da un progetto extracurriculare del Liceo Musicale e Coreutico “G. Verga” di Modica, da un’idea musicale del docente della classe di Strumenti a Percussione Prof. Giuseppe Valenti, in sinergia con i propri alunni. L’ensemble combina la formazione tecnica e teorica, curando i parametri esecutivi e di comportamento e approcciandosi sia a repertori classici sia contemporanei. I giovani talenti della ensemble sono diretti dal 2016 dallo stesso M° Giuseppe Valenti, ed hanno già collezionato diversi primi premi assoluti in svariati concorsi, nazionali, europei ed internazionali. Hanno recentemente preso parte ad una intensa masterclass dedicata alle tecniche e alle metodologie didattiche ed esecutive dei timpani, tenuta dall’illustre Maestro Nick Woud, timpanista presso la prestigiosa Royal Concert Gebouw Orchestra e docente presso il Conservatorio di Amsterdam. La masterclass si è tenuta proprio al Teatro Garibaldi

