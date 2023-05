Asp Ragusa. Notifica preliminare dei cantieri: procedura online

Nell’ambito dei processi di digitalizzazione e semplificazione portati avanti dall’ASP di Ragusa, il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L), in collaborazione con la U.O.C. Servizio Informatico aziendale e della Transizione digitale, diretto dal dr. Massimo Iacono, ha implementato il nuovo servizio on line di trasmissione della notifica preliminare previsto dall’articolo 99 del D.lgs. 81/08.

Esso regola e disciplina la materia della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. La notifica preliminare è un adempimento a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori, i quali devono trasmettere all’ASP e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti tutte le informazioni relative al cantiere che si intende avviare. Potrà essere fatta, inoltre, dal progettista (ingegnere, architetto, geometra etc.) in possesso di apposita delega del Committente.

Il nuovo servizio sarà disponibile sul sito ufficiale dell’ASP da giovedì 1° giugno e permetterà la compilazione e relativa trasmissione della notifica preliminare attraverso una procedura semplificata online. Il direttore dello S.Pre.S.A.L., dott. Paolo Ravalli, evidenzia che “il nuovo servizio ai cittadini e alle imprese, se da un lato rappresenta un ulteriore tassello nel processo di innovazione tecnologica portato avanti dall’Azienda, dall’altro contribuisce a migliorare la vita delle persone nella fase che precede l’avvio dei cantieri. Grazie alla collaborazione col Servizio informatico aziendale, abbiamo messo a punto un sistema intuitivo, che snellirà la procedura burocratica della notifica preliminare la quale – lo ricordiamo – costituisce un adempimento di legge. Sul sito aziendale e sui profili social dell’ASP, con congruo anticipo, è già consultabile il tutorial per tutti gli addetti ai lavori che vorranno beneficiare del nuovo servizio”.

