Legambiente Scicli. Concerto per la Fornace Penna domenica

Era stato rinviato due volte per il maltempo e finalmente il 4 giugno sarà possibile ascoltare il M°. Marcello Giordano Pellegrino, nelle sue conversazioni libere al pianoforte presso la Fornace Penna. L’evento inedito, di forte e particolare impatto scenografico è voluto e organizzato dal Circolo Legambiente “Kiafura” di Scicli che da anni è impegnato a sensibilizzare le Istituzioni perché si attivino per il recupero dell’importante monumento.

“Sarà un bellissimo evento d’arte” dichiara Alessia Gambuzza – presidente di Legambiente Scicli Kiafura – “ma nel frattempo abbiamo ancora una volta sollecitato e indirizzato una lettera a firma congiunta con Giuseppe Alfieri, Presidente regionale di Legambiente Sicilia, all’Assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Assessore Francesco Paolo Scarpinato, affinchè si agisca presto e si individuino i fondi per il recupero della Fornace. Per esempio, le somme necessarie per la messa in sicurezza, potrebbero trovare capienza nel capitolo specifico in cui vengono versate le multe per gli abusi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e che come destinazione d’uso hanno proprio la riqualificazione paesaggistica”.

Il concerto “Note di speranza per la Fornace”del M°. Pellegrino si terrà davanti al prospetto posteriore della Fornace il 4 giugno alle ore 17.30 in contrada Pisciotto. L’ingresso è libero, limitato al raggiungimento di cento posti a sedere o fino alla capienza del luogo. Si consiglia di munirsi di sedia pieghevole o di tappetino. Vista la limitatezza di parcheggi sui luoghi si consiglia vivamente di lasciare le automobili presso l’area parcheggio in prossimità del lungomare di Sampieri dove sarà disponibile un servizio navetta o di raggiungere la Fornace attraverso la spiaggia o la pista ciclabile.

