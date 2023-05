Ragusa, Cassì avrà una maggioranza di 17 consiglieri

Maggioranza formata da 17 consiglieri comunali per il riconfermato sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, grazie al 57,2% dei consensi. Una maggioranza che gli garantirà maggiori poteri giacchè non pù risicata come nella passata legislatura, con la sua lista che ha ottenuto la percentuale più alta, 24,48%, e ben otto: Gianni Giuffrida, già assessore ai Lavori pubblici (il più votato con le sue 1017 preferenze), Simone Di Grandi (768), Fabrizio Ilardo. Elvira Adamo, Giovanni Buscemi e Saverio Buscemi.

Ecco di seguito gli eletti

Lista Peppe CasSìndaco (24.48%):

Gianni Giuffrida, voti 1017

Simone Digrandi, 768

Federico Bennardo, 655

Elvira Adamo, 454

Fabrizio Ilardo, 450

Oriana La Licata, 409

Catia Pasta, 405

Marco Antoci, 396

Partecipiamo – Ragusa Futura (12.42%):

Mario D’Asta, 527

Rossana Caruso, 477

Carla Mezzasalma, 404

Giovanna Occhipinti, 398

Ragusa Prossima (7.35%):

Gianni Iurato, 542 voti

Sebastiano Zagami, 244

Terra Madre (7.33%):

Giovanni Gurrieri, 456 voti

Marco Galifi, 219

De Luca per Ragusa (5.63%):

Saverio Buscemi, 226 voti

Partito Democratico (7.34%):

Peppe Calabrese, voti 601

Mario Chiavola, 577

Generazione – Demos (6.03%):

Gaetano Mauro, voti 403

Giuseppe Podimani, 384

Territorio (5.18%):

Angelo La Porta, voti 480

Fratelli d’Italia

Rocco Bitetti voti 209

Movimento 5 Stelle

Sergio Firrincieli, voti 275.

Spicca nell’opposizione la bocciatura, dagli otto seggi conquistati, di Riccardo Schininà, che non ha superato la soglia di sbarramento, di Ciccio Barone, Patto per Ragusa, appena 800 voti e 2.51%.

Gli assessori già designati sono Giovanni Iacono, Giorgio Massari, Saverio Buscemi, Giovanni Gurrieri, Elvira Adamo.

NELLA FOTO: lo sconfitto (Ciccio Barone) e il vincitore ( Peppe Cassì)

