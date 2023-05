Uruguay. Montevideo: al via la 21a Fiera del Libro per bambini

Al via la 21a edizione della Fiera del libro per bambini e adolescenti a Montevideo. L’evento è stato organizzato dalla Camera uruguaiana del libro e dal Comune della capitale e si protrarrà fino all’11 giugno. La fiera si svolgerà nell’atrio, nella spianata e nel centro congressi dell’Amministrazione, e coincide con la celebrazione della Giornata Nazionale del Libro, in omaggio alla prima biblioteca pubblica del Paese. Gli organizzatori dell’evento hanno affermato che ci sarà una variegata offerta letteraria, presentazioni di autori e laboratori dell’Associazione uruguaiana dei creatori di fumetti. Nel giorno dell’inaugurazione è stato presentato nella Sala Rossa, il testo “Un inverno sbagliato” di Ida Vitale, l’unico libro che l’autrice ha scritto per bambini e pubblicato alla fine del 2022 dalla casa editrice Topito, con illustrazioni di Maria Flo. A tale scopo, le attività organizzate dal Ministero della Cultura permetteranno ai bambini di disegnare i loro personaggi preferiti ricavati, da fumetti, leggende, da storie quotidiane e molto altro ancora.

