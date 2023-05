Incidente autonomo oggi in Contrada Spana. Il conducente di una Renault Twingo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è sfinita fuori strada e poi si è ribaltata. Feriti i due giovani a bordo, uno 24 e l’altro di 26 anni. Sul posto il 118 e la polizia locale di Scicli.

Salva