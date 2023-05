Cioccolato di Modica Igp per una vita sana nella scuola e nello sport

Il cioccolato di Modica IGP sostiene lo slogan Scuola + Sport = Vita, della Festa Nazionale dello Sport Scolastico che si è svoltate dal 22 al 26 maggio – a Teramo, in Abruzzo.

All’evento, promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale abruzzese, hanno partecipando circa 2000 studenti provenienti da tutta Italia.

La Sicilia è stata rappresentata dalle Cadette della Scuola Media – I.C. “Giacomo Albo – Giovanni XXIII” di Modica, Istituto scolastico diretto egregiamente dalla Dirigente Scolastica Antonella Grana, che hanno ottenuto un brillante piazzamento, mostrando come sia possibile mettere insieme la passione per una disciplina sportiva e l’impegno scolastico.

Giorgia Terranova, Eleonora Bellaera, Matilde Cavarra, Sonia Blanco, Nora Modica, Enrica Pulino, Nicoletta Garaffa, Giordana Gianni, Raimonda Cerruto , Roberta Macauda e Sofia La Ferla, queste le bravissime atlete guidate e allenate dai professori Giorgio Iemmolo e Fabiola Moncada, che oltre alla Sicilia, hanno promosso , da autentiche ambasciatrici, il cioccolato di Modica IGP alimento salutistico, nella vetrina che ospitava i prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane.

