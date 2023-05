Vittoria. Mare senza frontiere 5.0, firmato protocollo d’intesa

Firmato questa mattina nella sala degli specchi di Palazzo Iacono il protocollo d’intesa tra il comune di Vittoria e l’Asp di Ragusa per il progetto “Mare senza frontiere 5.0- accessibilità a tutti”. Alla stipula dell’accordo era presente, in rappresentanza del Commissario straordinario Fabrizio Russo, il dottor Giuseppe Savà direttore dell’ufficio comunicazione dell’ Asp, il Sindaco Francesco Aiello e l’Assessore alle Politiche sociali e Disabilità Francesca Corbino. Anche per quest’anno la spiaggia della Lanterna, avrà un servizio di accoglienza ed accompagnamento per le persone con disabilità. L’area verrà attrezza e sarà fruibile dal primo luglio al trentuno agosto.

