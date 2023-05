Comiso. Il Ministero della Transizione Ecologica ha finanziato l’acquisto del “Mangiaplastica”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha finanziato il Comune di Comiso per l’acquisto del “Mangiaplastica”. A comunicarlo il sindaco, Maria Rita Schembari. “Con il decreto “Mangiaplastica”, il Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo – chiarisce il sindaco- e noi che non abbiamo mai smesso di programmare e presentare progetti, abbiamo ottenuto il finanziamento per il quinquennio 2023/2028. Il “mangiaplastica” – ancora il primo cittadino – è una attrezzatura per la raccolta selettiva di bottiglie in PET che prevede incentivi per le utenze che le conferiscono. La maggioranza dei cittadini di Comiso e Pedalino, ha già raggiunto una maturità ambientale che consentirà di utilizzare al meglio tale strumento di differenziata più selettiva, considerato che già in questo primo semestre del 2023, abbiamo raggiunto quasi il 74% di prodotto differenziato. La misura prevede una dotazione complessiva pari a 27 milioni di euro, incrementata per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024. Colgo l’occasione – conclude Maria Rita Schembari – per ringraziare l’assessore Biagio Vittoria per il lavoro svolto con impegno in questi 5 anni

Salva