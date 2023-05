Comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica a Pozzallo

Si è svolto presso l’aula consiliare del Comune di Pozzallo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Ragusa, su richiesta del Sindaco di Pozzallo, per approfondire la realizzazione e l’organizzazione di una nuova struttura per l’accoglienza dei migranti che verrà ubicata, a seguito della dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 984 del 16/04/2023, presso la zona industriale Modica- Pozzallo. Tale allocazione, di diretta incidenza sul territorio di Pozzallo, verrà realizzata, come ha spiegato il Prefetto Ranieri, al fine di ospitare per brevi periodi di tempo i migranti in attesa di essere collocati in strutture più consone garantendo l’ordine pubblico con sistemi di vigilanza attiva e passiva. Hanno preso parte all’importante incontro, il Questore di Ragusa Dott. Trombadore, i Comandanti Provinciali delle Forze dell’Ordine: Col. Rosciano dell’Arma dei Carabinieri, Col. Mela della Guardia di Finanza, C.F. CP Milione della Capitaneria di Porto, Ing Bellomia e l’Arch. Granata dei Vigili del Fuoco. Inoltre, erano presenti tutti gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione di tale struttura. Ciascuno per le proprie competenze hanno assicurato massima vigilanza, collaborazione e sostegno. Elementi necessari ed indispensabili per una zona industriale strategica che è ubicata nel retro porto ed è una zona ZES di grande importanza e sviluppo per il sud est della Sicilia. All’incontro erano presenti anche le delegazioni provinciali di Sicilindustria, Confcommercio, CNA ed una delegazione di Consiglieri Comunali. Inoltre il Prefetto di Ragusa ha comunicato che verranno autorizzati per Pozzallo due dirigenti a scavalco

provenienti da altri comuni per assicurare nell’immediato la piena funzionalità degli uffici.

“L’incontro odierno, sostiene il Sindaco Roberto Ammatuna, è stato fondamentale in vista dell’imminente stagione turistica, importante per l’immagine della Città di Pozzallo. Ricevere rassicurazioni dal punto di vista sanitario, logistico, organizzativo e soprattutto di vigilanza dai soggetti intervenuti è fondamentale per dare serenità alla nostra comunità. L’attenzione da parte nostra sarà alta e le autorevoli rassicurazioni ricevute oggi mi tranquillizzano. Desidero inoltre esprimere il mio più sentito ringraziamento al Prefetto Ranieri e alla Prefettura di Palermo per aver contribuito all’arrivo di due dirigenti a scavalco in un momento particolare per il nostro Ente”.

Salva