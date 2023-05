Riorganizzazione uffici comunali. Vittoria, il Tar: “Legittimo”

Il Tribunale regionale amministrativo, prima sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso presentato dal precedente Dirigente dell’ufficio Avvocatura del Comune di Vittoria contro la delibera n. 50 del 15 febbraio 2023 della giunta comunale. Con tale delibera il sindaco Francesco Aiello e la giunta, ha disposto una nuova riorganizzazione degli uffici dell’ente.

Nell’atto in questione, al precedente titolare rimanendo nell’inquadramento giudirico-economico previsto per i dirigenti degli enti locali, veniva affidata la responsabilità di altra direzione. Il collegio giudicante del tribunale amministrativo di Catania ha respinto il ricorso della dirigente per difetto di giurisdizione. Per i magistrati catanesi il giudice competente a risolvere le

controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni é il giudice ordinario e non il tribunale amministrativo. Il ricorso amministrativo, precisano i Magistrati nel provvedimento, avrebbe potuto richiedere il loro intervento soltanto nel caso in cui la controversia avesse riguardato il corretto esercizio del potere amministrativo e alla eventuale non conformità alla legge degli atti organizzativi attraverso i quali la Pubblica Amministrazione definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi.

