Ragusa. Carabinieri del Centro Anticrimine Natura alla scuola “Berlinguer”

Nell’ambito del progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro” e “Albero Falcone” ieri presso l’Istituto Comprensivo “Berlinguer” di Ragusa è stata consegna una talea dell’albero Falcone.

L’incontro tra il Comandante dei Carabinieri del Centro Anticrimine Natura con i ragazzi delle seconde e terze medie si è realizzato attraverso un dibattito interattivo in cui sono stati affrontati i temi della legalità ambientale della protezione dell’ambiente e della modifica agli articoli 9 e 41 della costituzione.

Il progetto “un albero per il futuro” prevede la donazione e messa dimora nelle scuole italiane di circa 5000 piantine a tutt’oggi sono oltre 1.300 gli istituti scolastici che hanno aderito. Nella provincia di Ragusa saranno consegnate le gemme dell’albero Falcone e le piante di specie autoctone con peculiarità specifiche per ogni area.

Le piante donate alle scuole italiane hanno lo scopo di formare il grande bosco diffuso, formato dalle piante messe a dimora da tutti i giovani studenti e sarà visibile su una apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio della CO2 sul sito www.unalberoperilfuturo.rgpbio.it

Un progetto ambizioso dei Carabinieri per combattere i crimini ambientali con l’Arma dell’educazione alla legalità ambientale e con il coinvolgimento delle scuole per il raggiungimento di questo obiettivo.

Salva