Pelligra: “Il sindaco di Vittoria spieghi rescissione contratto con la Ciclat”

“Abbiamo appreso a mezzo social la volontà del sindaco di Vittoria e della sua Giunta di procedere alla risoluzione del contratto di raccolta dei rifiuti (appalto settennale vinto dalla Ciclat e affidato al socio esecutore Roma Costruzioni srl)”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino di Sviluppo Ibleo, che, a proposito di quanto sta accadendo a Vittoria, aggiunge: “Che ci fossero dei contrasti tra il sindaco e la Roma Costruzioni era ormai noto da tempo a tutti, ma arrivare addirittura a rescindere il contratto mi sembra davvero troppo. Il sindaco deve spiegare al Consiglio comunale, e quindi alla città, quali sono questi inadempimenti contrattuali e se sono così gravi da giustificare una rescissione e un conseguenziale contezioso con la ditta (a proposito, è notizia di queste ultime ore che la Ciclat ha richiesto al Tribunale di Catania di condannare il Comune al pagamento di 2,7 milioni di euro per somme trattenute a titolo di penale), circostanza che potrebbe comportare non solo un disagio alla città, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, ma un danno economico in caso di condanna a un risarcimento per una ingiustificata rescissione. Se il sindaco pensa che gli permetteremo la gestione in house dei rifiuti (che tra l’altro non è contemplata dalle normative vigenti) si sbaglia di grosso. Ancora oggi, lo ricordiamo, i cittadini pagano i danni di una gestione scellerata dell’Amiu”.

