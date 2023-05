FdI presente al sit in lanciato da La Voce di Scoglitti a tutela del verde pubblico

Fratelli d’Italia sarà presente al sit in organizzato dall’associazione La voce di Scoglitti previsto per sabato 27 maggio a Scoglitti dalle ore 19.

“Sin dall’insediamento di Aiello e dall’avvio della sua opera di taglio di decine e decine di alberi – dicono i consiglieri comunali Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi con il coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno – siamo intervenuti puntualmente per denunciare e per comprendere, attraverso l’accesso agli atti, l’iter amministrativo seguito dalla giunta. La tutela del verde è una priorità e proprio due giorni fa ci siamo recati presso l’Ufficio Ecologia per consultare gli atti che giustificherebbero le operazioni nella piazza Cavour di Scoglitti. Saremo presenti al sit in perché la tutela del verde è una battaglia che deve unire”.

Salva