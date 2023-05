Migranti: riunione di comitato a Pozzallo

La Prefettura di Ragusa ha organizzato per venerdì 26 maggio, alle 11, presso l’Aula consiliare del Comune di Pozzallo, una riunione di Comitato per discutere possibili soluzioni di incremento del sistema di accoglienza nell’Area Modica/Pozzallo ex Consorzio ASI.

Si tratta di un’area di circa 10.000 metri quadrati nella zona industriale Modica-Pozzallo, sarà utilizzata come struttura di accoglienza temporanea per migranti, in caso di emergenza nella gestione dei flussi. La struttura temporanea di accoglienza entrebbe in funzione nel caso le strutture già esistenti non riuscissero a fare fronte alle ondate migratorie

Salva