Che fine ha fatto il progetto del Pta di Pozzallo? Ad oggi sembra che il progetto sia sparito dai radar del Comune di Pozzallo.

Riavvolgiamo il nastro di questi ultimi due anni. Dodici maggio 2021. In piena pandemia, un comunicato stampa del Comune annuncia l’incontro coi vertici dell’Asp di Ragusa al fine di dare prosecuzione a quello che si annuncia come un bellissimo progetto da realizzare in tempi brevi. L’incontro, svoltosi a Palazzo di Città, vedeva presente il sindaco Ammatuna assieme all’exassessore ai Lavori Pubblici, Uccio Agosta, il dirigente dell’Utc, Giorgio Muriana e il geometra Gianfranco Di Martino, accanto al dirigente del Provveditorato dell’Asp, Pasquale Amendolagine. Erano della riunione anche l’ingegnere Giorgio Divita e i rappresentanti della Rtp Eupro s.r.l. – Pirocchi, Maurizio Sabatino, vincitore della gara per la progettazione, rappresentata dal direttore tecnico Giuseppe Cicero, accompagnato dal geometra Alberto Miceli.

Nel giro di pochissime settimane, il Comune di Pozzallo invia tutti gli atti, stando a quanto riferito, proprio per velocizzare l’iter affinché l’opera si appalti velocemente. L’altra buona notizia, difatti, arriva lo scorso venti ottobre 2022, quando l’Asp di Ragusa annuncia l’approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo, redatto dalla società Rtp Eupro Srl, e indetto, previa approvazione degli elaborati amministrativi predisposti dall’U.O.C. Servizio Tecnico diretto dal dottor Pasquale Amendolagine. La procedura telematica con il criterio d’aggiudicazione del minor prezzo dà definitivamente il via a quello che poteva essere un nuovo inizio per questa opera fondamentale.

“Il bando di gara sarà pubblicato a breve sul sito dell’ASP (sezione ‘Amministrazione trasparente’), ed entro 30 giorni le offerte saranno ricevute direttamente dall’Urega competente di Ragusa che provvederà all’individuazione dell’aggiudicatario, verosimilmente entro la fine dell’anno” era scritto nel comunicato diffuso “urbi et orbi”. Siamo alle porte di giugno ma presso il Comune di Pozzallo ancora aspettano. All’Rtp Eupro, contattata telefonicamente dal sottoscritto, dicono di contattare l’Asp di Ragusa e di non poter dare informazioni in merito. All’Asp di Ragusa, contattata anch’essa telefonicamente, nessuno prende il telefono. Fatto sta che quella struttura, che doveva essere inaugurata alle porte della estate che sta per cominciare, non vi è neanche l’ombra.

Sembra, passatemi l’ironia (ma è solo per non piangere), la stessa storia della stazione passeggeri al porto, che i pozzallesi hanno aspettato per diciotto anni prima dell’inaugurazione. Speriamo di vedere il taglio del nastro prima del 2040….

