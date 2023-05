Comuni montani: approvato Piano di interventi per oltre 153 mila euro

Approvato il Piano interventi per i Comuni montani relativo alla prima rata (anno 2022) della somma recuperata dal LCC di Siracusa. Una vicenda che si è sbloccata grazie all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e che vede adesso in maniera concreta la ripartizione del primo finanziamento di 153.289,25 euro.

Nel dettaglio, il Piano predisposto dall’ente provinciale, approvato nel corso dell’assemblea dei Comuni montani alla presenza del Commissario Straordinario Salvatore Piazza, prevede l’assegnazione al Comune di Ragusa di 39.058,09 euro per la messa in sicurezza di un tratto di via della Torre in contrada San Giacomo.

Al Comune di Monterosso Almo andranno 49.221,18 euro, destinati alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade all’interno del territorio di competenza (25.018,18 euro) e per la manutenzione e messa in sicurezza di edifici comunali, infrastrutture sociali e impianti pubblici (24.203 euro). Per interventi di sviluppo economico, produttivo e culturale sono destinati al Comune di Chiaramonte Gulfi 27.791,34 euro ed al Comune di Giarratana 37.218,64 euro.

