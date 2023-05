Gambero Rosso. Otto pagine dedicate a Scicli

Otto pagine dedicate per intero a Scicli, alla sua tradizione gastronomica, alla sua arte, alla sua cultura.

Sono quelle che l’allegato di maggio del mensile “Gambero Rosso” ha riservato alla città.

E’ il sindaco Mario Marino a darne l’annuncio, ringraziando il GAL Terra Barocca e la destinazione turistica “Enjoy Barocco” per lo sforzo editoriale di promozione compiuto in questi mesi.

“Da qualche giorno è disponibile anche nell’edicola digitale dopo la distribuzione avvenuta in tutta Italia, in 42 mila copie” annuncia l’assessore alla promozione del territorio Giuseppe Puglisi, che ha ricordato il ruolo capofila di Medialive.

L’inserto si compone di 76 pagine e 10 capitoli e racconta i cinque comuni del Gal (Scicli, Ragusa, Modica, Ispica e Santa Croce Camerina) i loro monumenti, le loro bellezze naturali, le spiagge e il mare.

Gambero Rosso propone i percorsi turistici attraverso i Luoghi di Montalbano, le fattorie didattiche, i percorsi olfattivi, i dolci tipici di Scicli, passando per gli asinelli ragusani, il sistema di accoglienza diffusa, le grotte di Chiafura “antro e cuore di Scicli”.

Il sindaco Mario Marino sottolinea come da tempo non si produceva uno sforzo editoriale così importante di promozione del territorio, su supporto cartaceo e anche multimediale.

Uno strumento agile, l’inserto, che sarà distribuito ai turisti in visita a Scicli.

