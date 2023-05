Avvelenamento. Hotel di Ragusa querela il Principe Filiberto

La direzione dell’Hotel Mediterraneo Palace di Ragusa, struttura in cui la squadra della Real Aversa ha alloggiato e consumato i pasti, ha querelato, per il tramite gli avvocati Sebastiano Sallemi e Vittorio Melfi, Emanuele Filiberto di Savoia per le gravi affermazioni contenute in un comunicato. La decisione è maturata anche a seguito dei controlli eseguiti dai Nas all’interno della struttura, svoltisi nei giorni successivi e protrattisi sino ad oggi, aventi ad oggetto non solo l’analisi degli alimenti somministrati ai giocatori, ma anche l’analisi delle acque della struttura e le invasive analisi biologiche su tutto lo staff». Lo rende noto la struttura alberghiera.

