In completamento a Scoglitti i lavori per la messa in opera dei giochi per bambini nelle aree ludiche

In fase di completamento i lavori per la messa in opera dei giochini per bambini nelle nuove aree ludiche. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che fa esplicito riferimento all’attività in fase di svolgimento nello spazio sottostante la piazza Sorelle Arduino a Scoglitti dove è stato collocato uno straordinario “veliero” in cui i piccoli potranno trascorrere ore serene e liete. L’assessore Nicastro ha effettuato un sopralluogo sul posto assieme al consigliere delegato Fabio Prelati per verificare l’andamento degli interventi. “Sotto la supervisione del sindaco Francesco Aiello – sottolinea Nicastro – siamo dunque arrivati al compimento dell’iter che era stato avviato dall’amministrazione accedendo al bando proposto dal ministero delle Finanze con riferimento alla misura Infrastrutture sociali. Abbiamo ottenuto 250mila euro che ci hanno consentito di attrezzare questo sito e di sistemare e migliorare quelli già esistenti. I bambini potranno giocare e socializzare tra di loro e questo è il frutto del lavoro dell’assessorato che mi onoro di rappresentare e che insieme agli uffici e la sinergia di tutti i componenti dell’Amministrazione, senza dimenticare l’assessore che si occupa di Scoglitti, Salvatore Avola, abbiamo attuato avendo cura di rigenerare quelle zone della città prima abbandonate e degradate. Per quanto riguarda il caso specifico, possiamo dire che prima mancavano delle vere e proprie aree ludiche e in questo senso ci siamo spesi sin dal primo giorno della nostra attività, ricercando nuovi fondi perché, come ben sappiamo, il nostro Comune non può sostenere determinate spese. Ed ecco che ci siamo messi alla ricerca di risorse economiche adeguate e siamo riusciti nell’intento. Nonostante le critiche e gli attacchi provenienti da una certa parte politica, noi rispondiamo con un sorriso e soprattutto rispondiamo con i fatti perché sono proprio i fatti che ci stanno dando ragione. Dobbiamo sicuramente continuare ancora a lavorare di più ma questa è la nostra sfida: ricostruire la città di Vittoria che abbiamo ereditata distrutta da decenni di malgoverno”. “Sta nascendo – aggiunge il consigliere Prelati – una struttura ludica meravigliosa, bellissima, forse unica in tutta la provincia. E ce l’abbiamo noi, qua a Scoglitti. E’ un “veliero” enorme grandissimo. Fra l’altro, abbiamo anche ripristinato l’altalena per i disabili e abbiamo risistemato i giochini presenti in altre aree e che facevano registrare delle problematiche. Ovviamente, in piazza Sorelle Arduino, sarà montato il tappetino gommato, per fare in modo che i piccoli possano giocare in sicurezza. A questo punto non possiamo fare altro se non augurare buon divertimento a tutti i piccoli che usufruiranno di queste splendide realtà”.

