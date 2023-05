Nuove visite educative presso gli orti sociali Proxima Ragusa

Sebbene negli ultimi giorni le condizioni meteo non siano state sempre facili, non si sono fermate le visite educative all’interno degli orti sociali Proxima in via Grazia Deledda a Ragusa. I più piccoli, già a inizio mese ma anche nei giorni scorsi, hanno avuto la possibilità di ammirare parte del lavoro svolto. Una circostanza che rende più belle le azioni quotidiane perché, come dice la responsabile delle pubbliche relazioni di Proxima, Letizia Blandino, “è sempre bello condividere parte dei nostri progetti con i più piccoli. Nei giorni scorsi – continua – abbiamo avuto il piacere di guidare alla scoperta del nostro mondo tre gruppi di bambini frequentanti le classi dell’infanzia dell’istituto Paolo Vetri plesso Orso Mario Corbino. E, poi, ancora, i bambini della scuola dell’infanzia della Mariele Ventre e i ragazzi della Quasimodo. E’ stata molta l’emozione nel vedere gli occhi di questi bimbi ricchi di stupore nello scoprire da quali tipo di piante sono raccolte verdure e ortaggi che solitamente si vedono sugli scaffali già pronti per la vendita”. “Naturalmente – continua Blandino – a catturare più di ogni altra cosa l’attenzione di grandi e piccini l’innovativo sistema di coltivazione in acquaponica che, oltre a essere un vero spettacolo da guardare, salvaguarda il nostro ambiente e ci dona ogni giorno verdure sane e genuine. Adesso speriamo che le condizioni atmosferiche possano migliorare così da permettere l’intensificazione delle visite guidate all’interno dei nostri orti sociali, visite che ci fa sempre molto piacere riuscire a condurre”.

