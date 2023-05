Inammissibile reclamo del Real Aversa. Omologata salvezza Ragusa

La Corte sportiva d’appello nazionale, accogliendo l’eccezione preliminare dei legali del Ragusa Calcio, avvocati Francesco Guastella e Stefano Schininà, incaricati dalla società azzurra per curare la fase contenziosa innanzi la Corte sportiva di appello presso la Figc, ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dall’Asd Real Aversa avverso la decisione del giudice sportivo che ha omologato il risultato della gara disputata domenica 14 maggio 2023, quale scontro decisivo per la salvezza nel campionato di serie D, girone I.

La dirigenza dell’Asd Ragusa Calcio esprime tutta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto sul campo e confermato nelle competenti sedi giudiziarie sportive. Nei prossimi giorni si procederà anche in sede penale, a seguito delle gravissime e notorie espressioni degli esponenti del Real Aversa, tramite l’incarico conferito all’avvocato Fabrizio Cavallo.

