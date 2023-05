Evitò uno stuprò a Milano. Premio allo sciclitano Ficicchia

Bruno Ficicchia, il 94 enne di Scicli, residente dal 1958 a Milano ha ricevuto una riconoscimento dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che lo ha ringraziato per il coraggio e il suo profondo senso civico.

«Non bisogna esitare in quei momenti, ho fatto tutto d’istinto», ha detto l’anziano che oggi, a sua volta, ha ringraziato il presidente Fontana per il riconoscimento. «Non mi aspettavo questo premio, sono contento di tutta questa stima. Ho ricevuto tante telefonate e molti complimenti».

Fontana lo ha definito «un uomo determinato, lucido e simpatico. È stato un onore consegnargli il riconoscimento speciale di Regione Lombardia, che reca questa scritta: “Un uomo che ha scelto di non restare indifferente di fronte ad una richiesta di aiuto. Con grande coraggio e alto senso civico è intervenuto senza indugio per salvare la vittima di un’aggressione nella propria abitazione a Milano. Un grande esempio che ci restituisce fiducia nel prossimo. Per questo lo ringraziamo anche a nome di tutti i lombardi».

Salva