Basket. Laura Spreafico torna alla Passalacqua Spedizioni Ragusa

Laura Spreafico ritorna a Ragusa. La guardia originaria della provincia di Como, dopo avere militato due stagioni nel capoluogo ibleo (2016-2017 e 2017-2018) torna a vestire la maglia della Passalacqua, accettando la proposta della società e di coach Lino Lardo con cui da ieri ha avviato l’inizio della preparazione verso il Women’s EuroBasket 2023 con la nazionale italiana. Reduce dall’esperienza in Spagna con Gernika (10punti e 2rimbalzi di media a partita), nell’ultima stagione disputata in Italia, con Costa Masnaga, Laura aveva messo a segno 17,5 punti di media a gara in 25 partite disputate. “Sono felicissima e onorata di tornare a Ragusa e riabbracciare di nuovo tutto il popolo biancoverde che mi ha sempre riservato attestati di stima e affetto in questi anni – dice la forte tiratrice, classe 1991 – Ci tengo a ringraziare coach Lardo e la Società per l’opportunità di fare parte di questo nuovo progetto e per la fiducia che mi hanno mostrato fin dal primo momento. Non vedo l’ora di iniziare perché i presupposti per lavorare bene e per fare divertire i nostri tifosi ci sono tutti”.

Salva