L’ASP chiede l’ambulanza con medico h24 per Scoglitti

Si aprono spiragli interessanti per Scoglitti i cui residenti chiedono da tempo di poter avere sull’ambulanza del 118 la presenza a bordo di un medico h24. Ad annunciare la buona notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che nei giorni scorsi, a seguito di diverse segnalazioni arrivategli da parte di residenti della popolosa frazione vittoriese, ha parlato con il Commissario Asp di Ragusa, Dott. Fabrizio Russo, spiegandogli le necessità della popolazione residente che da troppo tempo lamenta questa grave mancanza. E’ di oggi la richiesta ufficiale inviata dall’ASP di Ragusa presso l’Assessorato alla Sanità nella quale si chiede l’istituzione di un Mezzo di Soccorso Avanzato a Scoglitti. “Voglio ringraziare innanzitutto il commissario Russo per la sensibilità mostrata nell’affrontare la problematica – commenta l’Onorevole Abbate – che interessa una notevole fetta di popolazione vittoriese. Ho già sentito l’Assessore Regionale alla Sanità, On. Giovanna Volo che si è mostrata da subito interessata alla problematica rassicurandomi che lunedì darà mandato ai suoi uffici di studiare la fattibilità della richiesta per la quale sono piuttosto fiducioso. E’ necessario ovviare alla mancanza di un medico a bordo che possa effettuare i primi interventi sui pazienti ancor prima di portarli in ospedale. Con la presenza h24 di un dottore si contribuirà anche a snellire il lavoro dei Pronto Soccorso visto che i pazienti verranno smistati con più criterio”.

