Il PalaRizza al Comune di Modica. convenzione pluriennale

Il Libero consorzio comunale di Ragusa, ha concesso al comune di Modica, in convenzione pluriennale –non inferiore ai 9 anni- il PalaRizza, demandandone la gestione ordinaria e straordinaria.

“Si tratta di un obiettivo che volevo raggiungere quando sono stata assessore allo Sport nella passata amministrazione e per cui ho lavorato tanto – afferma Maria Monisteri, candidato sindaco a Modica – Adesso è diventato un risultato concreto e non posso che esserne felice. Perché questo palazzetto non sarà solo il luogo di eventi di carattere sportivo ma servirà anche ad altre manifestazioni che potranno essere ospitate in una struttura da capacità e capienza importanti”.

“E poi, mi fa davvero piacere che in quell’idea che ho di ‘vivere’ Modica alta, si possa inserire anche la piena fruizione del PalaRizza. Davvero una bella notizia quella che ci è arrivata oggi da viale del Fante”

