Anffas Modica in visita presso la sede della polizia locale

Nell’ambito del progetto “Percorso sicurezza”, i ragazzi dell’Anffas Modica hanno visitato il Comando di polizia municipale. La “Locale” ha accolto con grande entusiasmo i giovani nella propria sede di Piazza Principe di Napoli, laddove viene monitorata la situazione del traffico cittadino, attraverso telecamere collocate in tutti i luoghi di interesse. A seguire si è proceduto alla visita della stanza del comandante Rosario Cannizzaro, la centrale operativa dove sono collocate le telecamere, l’ufficio viabilità, dove gli agenti si preparano ad uscire per i normali controlli di routine e chiamate di emergenza, l’ufficio verbali, oltre alla “stanza degli angeli” e gli uffici archivio.

I ragazzi hanno donato i calendari della collaborazione con Spot mentre il Comandante Cannizzaro ha fatto dono di tracolle per multe, il cappellino, fascia della divisa del vigile urbano e il gagliardetto.

