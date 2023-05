Coltivazione di “Skunk” ad Acate. Vittoria: condanna definitiva

​Condanna divenuta definitiva per il vittoriese G.R., 64 anni. Dovrà scontare tre anni, otto mesi e 19 giorni di carcere. Alla luce di ciò gli agenti del Commissariato di Vittoria, hanno dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

L’uomo per la prima volta era stato arrestato per riproduzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti , nel corso di una operazione di polizia condotta dai Commissariati di P.S. di Vittoria e Niscemi, nel novembre 2016, che aveva portato al rinvenimento e al sequestro, in territorio di Acate di una piantagione di oltre 7200 piante di marijuana tipo “Skunk”coltivate in oltre 5000 metri di serra.

Lo stupefacente, immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 2milioni di euro.