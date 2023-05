Che cos’è un casinò live?

Il casinò live ha le caratteristiche di un casinò online con elementi di un casinò fisico e serve naturalmente la stessa dose di fortuna. Il gioco si svolge tramite PC o smartphone però c’è un croupier dal vivo e tutto avviene in streaming dal casinò terrestre senza possibilità di raggiri. È importante avere un collegamento internet con la giusta velocità di connessione per evitare problemi tecnici. Tra le tipologie di gioco disponibili ci sono i giochi di carte e da tavolo, quali roulette, blackjack e baccarat. L’opzione croupier dal vivo o live dealer è un metodo di gioco studiato per permettere la comunicazione del giocatore online con un vero professionista.

Come funziona un casinò live

La versione live di un casinò online nasce dalla collaborazione con un casinò terrestre che consente di filmare l’andamento del gioco. In una sala reale viene installata una videocamera che inquadra il tavolo da gioco e il croupier che, ad esempio, distribuisce le carte o le fiches. Il vantaggio per il giocatore online è quello di poter provare un’esperienza emozionante stando a contatto con il croupier e con gli altri giocatori al tavolo. Iniziando da un casinò live, è possibile che sedersi fisicamente in un casinò terrestre risulti più facile. L’obiettivo dei casinò online è di fidelizzare i giocatori, offrendo proposte di gioco uniche. Le piattaforme di gioco come star casino hanno questa opzione live e il bonus benvenuto offerto è un buon modo per provare a giocare in un casinò sicuro certificato AAMS dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

Il casinò online che dispone dell’opzione croupier dal vivo richiede di scaricare e installare un software e dopo averlo avviato, si comincia a giocare dopo aver inserito nome utente e password. Il giocatore può scegliere dove giocare, cliccando su un tavolo per unirsi ad altri giocatori. Se il tavolo è occupato, c’è una lista d’attesa in cui può essere inserito oppure può decidere di cambiare. Se il tavolo è libero, sceglie il suo posto e inizia il gioco. Viene fissato un limite di tempo per la puntata e il giocatore deve effettuare la conferma della scommessa.

Vantaggi di giocare in un casinò live

Uno dei vantaggi principali è l’accessibilità. Infatti un casinò on line rispetto a un casinò fisico è aperto 7 giorni su 7 ed è disponibile 24 ore su 24. Non è necessario recarsi in un luogo specifico e si può giocare ovunque. Le sensazioni del gioco online sono paragonabili a una sala da gioco reale, il giocatore può utilizzare la chat per interagire con gli altri giocatori e il croupier. Non c’è un software ma un dealer professionista che conduce il gioco. È un’esperienza immersiva, visto che è in contatto online con altre persone. Le piattaforme di gioco online hanno l’obiettivo di distinguersi dalla concorrenza per cui offrono al giocatore un’ampia varietà di giochi, ad esempio poker, dadi, ecc.

Come spiega in un articolo Gaming Today, la trasparenza è un altro aspetto importante dei giochi di casino live. Grazie alla presenza di croupier dal vivo che gestiscono i giochi in diretta, i risultati sono facilmente verificabili e non vi è alcun rischio di manipolazione o trucco dei giochi. Inoltre, molti casinò online che offrono giochi live utilizzano tecnologie avanzate per garantire che i risultati siano generati in modo casuale e imparziale. In un casinò live il giocatore ha l’opportunità di concentrarsi grazie alla presenza del croupier, mentre l’automazione delle estrazioni non lo consente. Il realismo è migliorato con la qualità dello streaming e dei vari angoli di ripresa all’interno del casinò terrestre. In alcuni casinò viene fornita la versione al rallentatore e il replay, ad esempio, della ripresa della ruota che si ferma nel gioco della roulette.

Salva